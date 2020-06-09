Alameda, Contra Costa增百人確診 無阻經濟重開（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣Alameda縣及Contra Costa縣周一一共新增過百宗確診個案，但無阻這兩個縣重開的步伐，Alameda縣周一准許托兒服務及教育機構重開，而Contra Costa縣的髮型屋將於下周三重開，店內堂食及健身房亦可以在7月1日營業。

東灣Alameda縣周一新增71宗確診，累計3,945宗，死亡人數維持在101人。

縣府周一宣布與Eden health district合作，周二起在San Leandro設置一個新的檢測站，地點在Wicks Blvd 15301號的Marina社區中心，專為縣內所有的前線員工、從事必要服務的員工、長者及有長期病患的弱勢社群提供免費檢測，不論有病徵與否。

而檢測站亦會為其他有病徵的Alameda縣居民進行檢測，所有檢測者必須要預先在網上預約，網址：http://lhi.care/covidtesting，或者致電1-888-634-1123。

此外，Alameda縣一些托兒所、教育機構、實習計劃、電器維修及寵物美容等行業可以恢復，圖書館亦可重啟路邊取貨的服務。

Contra Costa縣周一新增38宗確診，累計1,706宗，死亡人數增加一人至40人，縣府周一進一步公開重啟時間表，髮型屋最快將於6月17日重開，到了7月1日，縣府將允許酒吧、健身房、店內堂食、室內宗教活動及特定的室內娛樂，例如是保齡球場及桌球室等重開。

而學校將於7月或8月重開，確實日期會交由各校區自行決定。

舊金山周一新增32宗確診，累計2,779宗，死亡人數維持在43人，舊金山將於6月15日下周一重啟店內購物、室外用餐及宗教服務等。

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