Alameda, Contra Costa增百人確診 無阻經濟重開（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

東灣Alameda縣及Contra Costa縣周一一共新增過百宗確診個案,但無阻這兩個縣重開的步伐,Alameda縣周一准許托兒服務及教育機構重開,而Contra Costa縣的髮型屋將於下周三重開,店內堂食及健身房亦可以在7月1日營業。

東灣Alameda縣周一新增71宗確診,累計3,945宗,死亡人數維持在101人。

縣府周一宣布與Eden health district合作,周二起在San Leandro設置一個新的檢測站,地點在Wicks Blvd 15301號的Marina社區中心,專為縣內所有的前線員工、從事必要服務的員工、長者及有長期病患的弱勢社群提供免費檢測,不論有病徵與否。

而檢測站亦會為其他有病徵的Alameda縣居民進行檢測,所有檢測者必須要預先在網上預約,網址:http://lhi.care/covidtesting,或者致電1-888-634-1123。

此外,Alameda縣一些托兒所、教育機構、實習計劃、電器維修及寵物美容等行業可以恢復,圖書館亦可重啟路邊取貨的服務。

Contra Costa縣周一新增38宗確診,累計1,706宗,死亡人數增加一人至40人,縣府周一進一步公開重啟時間表,髮型屋最快將於6月17日重開,到了7月1日,縣府將允許酒吧、健身房、店內堂食、室內宗教活動及特定的室內娛樂,例如是保齡球場及桌球室等重開。

而學校將於7月或8月重開,確實日期會交由各校區自行決定。

舊金山周一新增32宗確診,累計2,779宗,死亡人數維持在43人,舊金山將於6月15日下周一重啟店內購物、室外用餐及宗教服務等。

