【KTSF】

民宿預訂平台Airbnb表示,今年亡兵紀念日假期,美國本土的訂房率比去年同期還要多,顯示居家抗疫令放鬆後,民眾們都想離開家透透氣。

總部位於舊金山的Airbnb表示,5月17至6月3日,即亡兵紀念日假期前後兩星期,訂房率已超過去年同期,顯示兩、三個月的居家抗疫,已令很多人想出去旅行,而且大多數人都選擇離家較近,不超過200英里的目的地。

Airbnb還發現,住客一般停留一星期或更長時間,顯示遠程工作模式在哪裡都可以。

Airbnb 5月初剛剛宣布裁員4分之1,但是亡兵紀念日假期的訂房率,又讓公司受到鼓舞,原本計劃延遲今年上市的IPO,現在不排除再考慮年內上市。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。