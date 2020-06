美國各地示威衝突緩和 有州分計劃改革警隊

【有線新聞】

美國各地示威衝突緩和,特朗普總統下令撤走首都華盛頓的國民警衛隊,紐約市提早一日解除宵禁,觸發示威的明尼阿波利斯市計劃解散警隊。

緬因州的示威者俯身馬路上,雙手反在背後抗議。美國各地連日衝突緩和,但示威人潮仍然眾多,首都華盛頓繼續有大批民眾上街,特朗普認為局勢已完全受控,下令撤走國民警衛隊。

由其他州分調到華盛頓區的3900個國民警衛隊,周日起返回原來崗位,多個城市解除宵禁,其中紐約市的宵禁比原定早一天結束。

面對改革警隊呼聲高漲,紐約市長白思豪宣布把部分警隊的資金調撥給社區及青年服務。

觸發示威浪潮的明尼阿波利斯市,負責審議警隊預算的市議會,12名成員中9人承諾推動程序、解散警隊。

市議會主席說,現時的警隊不能保障社區安全,以往嘗試改革亦不成功,會逐步削減警隊資助,研究發展以社區為本的治安系統。

各地醞釀改革警隊之際,再有警員執法捲入爭議,弗吉尼亞州一名白人警員周五勸諭一名非裔人士上救護車前往戒毒中心不果後電擊對方,當局起訴涉事警員襲擊等三項罪名。

