美國經濟重開範圍擴大 財經學者分析前景（視頻）

股市近日的表現讓許多投資人感到振奮,隨著經濟重開的範圍擴大,是否代表著美國的經濟前景轉為樂觀?來聽財經學者的分析。

就業數據大好,導致美股出現難得的暴漲,一掃投資人疫情期間的陰霾,歸根究柢,還是跟經濟重開有關。

舊金山州大財金系退休教授陳溢茂說:「4月的時候,幾乎所有的經濟,所有的商業全部被關掉,但是一旦到5月初一開始之後,開始開放之後,這些企業重新開放,他就增加很多的僱用人口,而且這些僱用人口是說,沒有預期到會這麼好的。」

學者也舉例說明,原本受全球封關影響,幾乎停擺的旅遊業,就出乎意料出現強勢增長,餐飲外送以及醫療照護行業,也為股市上揚起到很大的促進作用。

不過這是否代表著美國的經濟前景已經轉為樂觀?學者認為,重開經濟短期來說確實對經濟樂觀,不過從中、長期來看,卻還要觀察。

陳溢茂說:「但是過了這一波經濟重啟,之後可能會有一波,因為經濟要調整不會說那麼快,而且5月企業的盈餘可能都不會說很好,所以到暑假的時候,可能會有一些波動,但是再更長期的話,可能就難講了。」

至於將在6月底結束的第二季,因為包含了美國疫情最嚴重的4月和5月,整體表現是喜憂參半。

陳溢茂說:「有點悲觀或有點樂觀,悲觀的話是說,企業盈餘因為就是橫跨4月跟5月,所以這兩個月經濟的蕭條,使得許多企業盈餘就是說,他收入不夠,所以6月、7月要播報的公司財報可能不是特別好看,但是這一波經濟成長,我們看到的力道也是滿大的,所以也是可以看到一些希望。」

學者認為,美國經濟的前景還是與疫情的變化掛鉤,關鍵在於有沒有第二波疫情。

