美國經濟重開範圍擴大 財經學者分析前景（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

股市近日的表現讓許多投資人感到振奮，隨著經濟重開的範圍擴大，是否代表著美國的經濟前景轉為樂觀？來聽財經學者的分析。

就業數據大好，導致美股出現難得的暴漲，一掃投資人疫情期間的陰霾，歸根究柢，還是跟經濟重開有關。

舊金山州大財金系退休教授陳溢茂說：「4月的時候，幾乎所有的經濟，所有的商業全部被關掉，但是一旦到5月初一開始之後，開始開放之後，這些企業重新開放，他就增加很多的僱用人口，而且這些僱用人口是說，沒有預期到會這麼好的。」

學者也舉例說明，原本受全球封關影響，幾乎停擺的旅遊業，就出乎意料出現強勢增長，餐飲外送以及醫療照護行業，也為股市上揚起到很大的促進作用。

不過這是否代表著美國的經濟前景已經轉為樂觀？學者認為，重開經濟短期來說確實對經濟樂觀，不過從中、長期來看，卻還要觀察。

陳溢茂說：「但是過了這一波經濟重啟，之後可能會有一波，因為經濟要調整不會說那麼快，而且5月企業的盈餘可能都不會說很好，所以到暑假的時候，可能會有一些波動，但是再更長期的話，可能就難講了。」

至於將在6月底結束的第二季，因為包含了美國疫情最嚴重的4月和5月，整體表現是喜憂參半。

陳溢茂說：「有點悲觀或有點樂觀，悲觀的話是說，企業盈餘因為就是橫跨4月跟5月，所以這兩個月經濟的蕭條，使得許多企業盈餘就是說，他收入不夠，所以6月、7月要播報的公司財報可能不是特別好看，但是這一波經濟成長，我們看到的力道也是滿大的，所以也是可以看到一些希望。」

學者認為，美國經濟的前景還是與疫情的變化掛鉤，關鍵在於有沒有第二波疫情。

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