研究組織指美國2月正式步入經濟衰退

【KTSF 張麗月報導】

有100年歷史的私立非牟利經濟研究組織「全國經濟研究局」(NBER)周一正式認定美國經濟正式走入衰退,從而結束史上最長的經濟擴張期。

全國經濟研究局主要是參考廣泛數據,包括就業和生產活動、GDP、真正收入,以及零售和製造業銷售等資料來評估,這個組織指出,經濟活動在2月時見頂,並走入經濟衰退,意味著從2009年6月開始近11年,歷史上最長的經濟擴張期結束。

然後在3月,即是疫情危機期間,就業和消費明顯急劇下滑,加深下跌的幅度。

組織又說,新型肺炎疫情爆發,導致超過4,200萬人失業,要領取失業金,加上居家抗疫措施,商業幾乎停頓,這些因素都令經濟活動前所未有的大規模停頓。

另外,知名對沖基金經理Stanley Druckenmiller周一接受媒體訪問時表示,他低估了聯儲局救市來增加資金流動的效應,也低估了投資者對重開經濟的熱切期望。

獨立的經濟研究公司BCA Research的地緣政治策略師Matt Gertken表示,在疫情之前,社會不安很容易預測得到,但經濟衰退令情況更壞。

他預期,在11月大選前,金融市場的波動可能惡化,股市將會受到衝擊,他特別指出,短期來說,美元可能出現波動,但長遠來說,可能會穩定下來。

他又說,市場現時對刺激措施作出反應,但政策才是對商業有真正的影響,無論誰入主白宮。

