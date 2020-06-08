研究組織指美國2月正式步入經濟衰退

【KTSF 張麗月報導】

有100年歷史的私立非牟利經濟研究組織「全國經濟研究局」（NBER）周一正式認定美國經濟正式走入衰退，從而結束史上最長的經濟擴張期。

全國經濟研究局主要是參考廣泛數據，包括就業和生產活動、GDP、真正收入，以及零售和製造業銷售等資料來評估，這個組織指出，經濟活動在2月時見頂，並走入經濟衰退，意味著從2009年6月開始近11年，歷史上最長的經濟擴張期結束。

然後在3月，即是疫情危機期間，就業和消費明顯急劇下滑，加深下跌的幅度。

組織又說，新型肺炎疫情爆發，導致超過4,200萬人失業，要領取失業金，加上居家抗疫措施，商業幾乎停頓，這些因素都令經濟活動前所未有的大規模停頓。

另外，知名對沖基金經理Stanley Druckenmiller周一接受媒體訪問時表示，他低估了聯儲局救市來增加資金流動的效應，也低估了投資者對重開經濟的熱切期望。

獨立的經濟研究公司BCA Research的地緣政治策略師Matt Gertken表示，在疫情之前，社會不安很容易預測得到，但經濟衰退令情況更壞。

他預期，在11月大選前，金融市場的波動可能惡化，股市將會受到衝擊，他特別指出，短期來說，美元可能出現波動，但長遠來說，可能會穩定下來。

他又說，市場現時對刺激措施作出反應，但政策才是對商業有真正的影響，無論誰入主白宮。

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