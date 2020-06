Sonoma縣恢復餐廳堂食 酒吧髮型屋可開

【KTSF】

北灣Sonoma縣進一步放寬居家令,周六容許酒吧開業及餐廳恢復店內堂食,不少餐廳門外都排起長龍。

位於Sonoma市中心的Swiss Hotel餐廳,晚上營業後一小時就已經滿座。

有職員表示,餐廳未開門就有顧客,在門外等候,可以感受到民眾長達兩個多月的期待。

有住在東灣Daville的市民表示,因為Contra Costa縣未鬆綁,實在太多出來透透氣,所以來到Sonoma縣食飯。

由周六起,Sonoma縣的餐廳、酒莊及酒吧,髮型屋及宗教聚會都可以恢復正常。

食客可以入店內堂食,但桌與桌之間最少要保持6呎距離,員工必須佩戴口罩,而員工亦多次消毒及清潔食客使用過的餐桌。

有酒莊經理表示,有多項措施保障職員及顧客的安全,每次客人付款時碰過的屏幕,都準備了酒精濕紙巾消毒,所有品酒服務都要預先預約,每一小時清潔及消毒洗手間,所有的餐牌都是即棄。

縣衛生局表示,新冠病毒仍未完全受控,縣內至今累計超過600確診。

