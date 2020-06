【KTSF】

舊金山交通局宣布將於6月15日周一起,恢復洗街時不准泊車的執法行動。

市長布里德在3月17日起居家令生效期間宣布,對於在洗街時未有移走的汽車暫停發罰單,讓市民留家抗疫時,不用擔心收到罰單。

雖然市府鼓勵民眾在可以移車的情況下,盡量在洗街時移走汽車,讓工務局可以有效清潔街道,不過工務局指,大量的司機都沒有這樣做,每天沒有移走的車達18,000輛。

布里德表示,隨著市府重開,對於清潔街道的需求越來越大,但此有必要在6月15日恢復對於洗街不移車的執法行動。

不過亦有例外情況,如果民眾因為面對與疫情有關的困難,在洗街時未能移車,或者能證明因經濟問題未能負擔罰單,市府或會考慮取消開出的罰單。

