舊金山周日新增35宗確診個案,累計2,747宗,死亡人數維持在43人,過去一星期,全美舉行多場聲援George Floyd的集會,令不少衛生官員擔心,這些集會會令感染人數上升,舊金山衛生局在剛過去的周末為集會人士設置了臨時的病毒檢測站。

雖然大部分的示威者參與集會時都有遮蓋口鼻,但是由於人數太多,很多人都未能保持社交距離。

為了鼓勵示威者進行病毒測試,舊金山周末在日本埠附近Gough街的St Mary’s Cathedral教堂,設置臨時的檢測站。

有參加過示威的人都承認,集會上根本沒有空間保持社交距離,因此希望進行測試,確認自己不會不知不覺間將病毒傳染給親友。

