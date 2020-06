Santa Cruz縣警遇匪徒伏擊 一死兩傷

【KTSF】

灣區以南的Santa Cruz縣3名警員,週六被一名匪徒伏擊,造成一死兩傷,警方已經拘捕涉案匪徒,聯邦調查局(FBI)介入調查,指匪徒或者與5月底在奧克蘭(屋崙)聯邦大樓一名保安員被槍殺的案件有關。

殉職的是38歲警員Damon Gutzwiller,在Santa Cruz警局服務已經14年。

當局表示,周六下午1點半左右接報指,有一輛可疑車輛停靠在當地山區Ben Lomond附近小路,報案者表示,看到車裏有槍,還有製作炸彈的物品。

警員們到場後,在一輛民宅外發現可疑卡車,並受到埋伏攻擊。

疑犯向警方開槍,並開車高速撞向警員,除了殉職的Gutzwiller警員外,還有另外兩名警員受傷,疑犯最終被捕。

Santa Cruz警局表示,殉職的Gutzwiller警員是聰明勇敢的父親,傷心的家人、同事和社區會永遠記得其貢獻。

FBI表示,嫌犯Steven Carrillo是自2018年就被派遣到北灣Travis空軍基地服務的軍人,當局同時懷疑嫌犯也涉及上週五東灣奧克蘭發生示威暴亂期間,聯邦保安一人被射殺,還有一人被射傷的案件,正在調查疑犯的白色車輛,而疑犯的犯案動機仍在調查中。

