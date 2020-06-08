Santa Cruz縣警遇匪徒伏擊 一死兩傷

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灣區以南的Santa Cruz縣3名警員，週六被一名匪徒伏擊，造成一死兩傷，警方已經拘捕涉案匪徒，聯邦調查局（FBI）介入調查，指匪徒或者與5月底在奧克蘭（屋崙）聯邦大樓一名保安員被槍殺的案件有關。

殉職的是38歲警員Damon Gutzwiller，在Santa Cruz警局服務已經14年。

當局表示，周六下午1點半左右接報指，有一輛可疑車輛停靠在當地山區Ben Lomond附近小路，報案者表示，看到車裏有槍，還有製作炸彈的物品。

警員們到場後，在一輛民宅外發現可疑卡車，並受到埋伏攻擊。

疑犯向警方開槍，並開車高速撞向警員，除了殉職的Gutzwiller警員外，還有另外兩名警員受傷，疑犯最終被捕。

Santa Cruz警局表示，殉職的Gutzwiller警員是聰明勇敢的父親，傷心的家人、同事和社區會永遠記得其貢獻。

FBI表示，嫌犯Steven Carrillo是自2018年就被派遣到北灣Travis空軍基地服務的軍人，當局同時懷疑嫌犯也涉及上週五東灣奧克蘭發生示威暴亂期間，聯邦保安一人被射殺，還有一人被射傷的案件，正在調查疑犯的白色車輛，而疑犯的犯案動機仍在調查中。

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