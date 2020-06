羅姆尼現身華盛頓遊行聲援非裔族群

【有線新聞】

特朗普總統應對國內示威的爭議加劇共和黨分裂,黨內首次有參議員參與遊行,聲援非裔權益,喬治布殊任內兩名國務卿則發聲批評特朗普,鮑威爾更表明將支持民主黨的拜登。

共和黨資深參議員羅姆尼周日現身華盛頓,參與福音派遊行。他說:「終結暴力,向暴行說不,讓大眾明瞭黑人的命也是命。」

這次相信是全國示威近兩周以來首次有共和黨參議員加入,亦是繼彈劾總統表決倒戈後羅姆尼再次與黨內主流派唱反調。

示威爆發以來,特朗普揚言開槍對付示威者、出兵鎮壓。上周白宮對開武力清場後到教堂外拍照,共和黨兩名前國務卿同日開腔抨擊。

曾任參謀長聯席會議主席、首名非裔國務卿鮑威爾直斥特朗普行事與美國憲法背道而馳、危及民主,將國內就業數據與被警員跪頸死亡的非裔男子弗洛伊德扯上關係,正好說明在其治下,美國如何喪失全球道德地位。

鮑威爾又稱贊同前防長馬蒂斯所言,特朗普正分化國家,表明與上屆大選一樣、不會投票予特朗普,改為支持民主黨人拜登,形容兩人相識數十年、理念相近。

《紐約時報》日前報道,前總統喬治布殊同樣有意倒戈。

特朗普隨即在社交網站反擊,稱鮑威爾「過譽、古板」,重提對方2003年向聯合國安理會宣稱伊拉克擁有大傷力武器一事。

另一名前國務卿賴斯則奉勸特朗普發言前三思,暫時遠離Twitter,與民眾直接對話。

