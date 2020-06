【有線新聞】

亞利桑那州一個住宅地盤大火。

涉事地盤火光熊熊,冒出大量濃煙。周日深夜鳳凰城市中心附近,一個完成了四成工程、高四層的住宅地盤發生火警,超過200個消防員出動救火,消防指火警未有傷亡報告,正調查起因。

附近電力一度中斷,影響過千人,未知是否與火警有關。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。