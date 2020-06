高雄通過罷免韓國瑜 韓指控綠營造謠抹黑

【有線新聞】

在台灣,高雄市長韓國瑜罷免案,獲大比數通過,韓國瑜成為首位被罷免的市長,他感謝選民支持,同時批評民進黨集中力量攻擊、抹黑,行政院反駁說,政府要讓罷免案投票順利舉行。

開票72分鐘,就越過57萬多票的罷免門檻,韓國瑜率領一眾市政府官員,先向前年投票支持自己做市長的民眾,鞠躬致謝。

韓國瑜說:「89萬支持我出來擔任高雄市長的好朋友,同時今天我們高雄市,有130萬市民朋友沒有出來投票,感謝他們對我們團隊的支持。」

他指高雄在他領導下,防疫、招商都是全台最優秀,但民進黨動用所有心思罷免他,令人遺憾。

韓國瑜說:「罷韓國家隊如果有這種心思跟體力,為甚麼不好好用在建設國家,造福民眾的身上,而把它放在全心全意的鬥爭,這是我非常大的一個遺憾。」

他指控綠營買通傳媒,又動用網軍造謠抹黑,令他無法得到公正評價。

韓國瑜說:「整整的兩年,無窮無盡的抹黑,無窮無盡的造謠,無窮無盡的小放大,無窮無盡的扭曲。」

罷韓成為定局,在高雄、罷韓總部外,大批人歡呼慶祝。

根據高雄市選舉委員會數字,投票同意罷免韓國瑜的人超過93萬人,多過他當選市長的票數,不同意罷免的人,只有2萬多人,佔總數百分之2。

這次罷免案源於,韓國瑜當選高雄市長不足一年,就請假代表國民黨去選總統,引起不滿。

隨著罷免同意票超過門檻,韓國瑜成為歷來首名被罷免的直轄市長,當局最遲在星期五公告,解除其市長職務,並在之後的3個月內補選,韓國瑜4年內則不得再選高雄市長。

