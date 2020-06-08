高雄通過罷免韓國瑜 韓指控綠營造謠抹黑

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在台灣，高雄市長韓國瑜罷免案，獲大比數通過，韓國瑜成為首位被罷免的市長，他感謝選民支持，同時批評民進黨集中力量攻擊、抹黑，行政院反駁說，政府要讓罷免案投票順利舉行。

開票72分鐘，就越過57萬多票的罷免門檻，韓國瑜率領一眾市政府官員，先向前年投票支持自己做市長的民眾，鞠躬致謝。

韓國瑜說：「89萬支持我出來擔任高雄市長的好朋友，同時今天我們高雄市，有130萬市民朋友沒有出來投票，感謝他們對我們團隊的支持。」

他指高雄在他領導下，防疫、招商都是全台最優秀，但民進黨動用所有心思罷免他，令人遺憾。

韓國瑜說：「罷韓國家隊如果有這種心思跟體力，為甚麼不好好用在建設國家，造福民眾的身上，而把它放在全心全意的鬥爭，這是我非常大的一個遺憾。」

他指控綠營買通傳媒，又動用網軍造謠抹黑，令他無法得到公正評價。

韓國瑜說：「整整的兩年，無窮無盡的抹黑，無窮無盡的造謠，無窮無盡的小放大，無窮無盡的扭曲。」

罷韓成為定局，在高雄、罷韓總部外，大批人歡呼慶祝。

根據高雄市選舉委員會數字，投票同意罷免韓國瑜的人超過93萬人，多過他當選市長的票數，不同意罷免的人，只有2萬多人，佔總數百分之2。

這次罷免案源於，韓國瑜當選高雄市長不足一年，就請假代表國民黨去選總統，引起不滿。

隨著罷免同意票超過門檻，韓國瑜成為歷來首名被罷免的直轄市長，當局最遲在星期五公告，解除其市長職務，並在之後的3個月內補選，韓國瑜4年內則不得再選高雄市長。

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