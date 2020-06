香港派錢計劃細節公布 6月21日接受登記

【有線新聞】

香港派錢一萬元計劃,6月21日父親節開始接受電子或書面登記,可以選擇經銀行戶口過數,或領取支票,最快7月8日起收到錢。

等了近4個月,財政司司長陳茂波公布派錢時間表,年滿18歲或以上永久性居民,6月21日父親節起可以登記,明年12月31日截止。

想快些收到款項可以用電子登記,上銀行網站或網上理財填電話號碼和身份證首4個字,款項直接入到戶口,6月底前登記的,7月8日起陸續收款;7月1日後登記,大約一星期後收款。

不想電子登記都可以書面填表,使用銀行戶口收款,可以去銀行取表格,網上也能下載,要填名、身分證、電話、戶口號碼,填完交回銀行。

想領取支票,就去郵局索取表格,要寫打算去哪間郵局取支票,填完交回郵局,或者上郵政網站填妥後交。

書面交表分三批,65歲或以上最優先,最快7月20日起收款,年輕的就遲一點,交表後兩星期收款,沒空親身交表都可以寄去郵政信箱182020,無論戶口收款還是收支票,都可以用這個方法。

海外的永久性居民,於網上銀行登記最快收款,寄表格去香港郵局,不過取支票時要親身簽名。

財政司司長陳茂波說:「預算案中提出時,較保險預算10億元行政費,現時初步估算不超過5億元,一半也不用。這個系統和資料我們會保存著,如果日後政府有其他計劃,牽涉要送一些東西到市民手上,這個系統是可以再使用的。」

非永久性居民會透過關愛基金,按經濟需要派1萬元,9月起接受申請。

