香港派錢計劃細節公布 6月21日接受登記

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香港派錢一萬元計劃，6月21日父親節開始接受電子或書面登記，可以選擇經銀行戶口過數，或領取支票，最快7月8日起收到錢。

等了近4個月，財政司司長陳茂波公布派錢時間表，年滿18歲或以上永久性居民，6月21日父親節起可以登記，明年12月31日截止。

想快些收到款項可以用電子登記，上銀行網站或網上理財填電話號碼和身份證首4個字，款項直接入到戶口，6月底前登記的，7月8日起陸續收款；7月1日後登記，大約一星期後收款。

不想電子登記都可以書面填表，使用銀行戶口收款，可以去銀行取表格，網上也能下載，要填名、身分證、電話、戶口號碼，填完交回銀行。

想領取支票，就去郵局索取表格，要寫打算去哪間郵局取支票，填完交回郵局，或者上郵政網站填妥後交。

書面交表分三批，65歲或以上最優先，最快7月20日起收款，年輕的就遲一點，交表後兩星期收款，沒空親身交表都可以寄去郵政信箱182020，無論戶口收款還是收支票，都可以用這個方法。

海外的永久性居民，於網上銀行登記最快收款，寄表格去香港郵局，不過取支票時要親身簽名。

財政司司長陳茂波說：「預算案中提出時，較保險預算10億元行政費，現時初步估算不超過5億元，一半也不用。這個系統和資料我們會保存著，如果日後政府有其他計劃，牽涉要送一些東西到市民手上，這個系統是可以再使用的。」

非永久性居民會透過關愛基金，按經濟需要派1萬元，9月起接受申請。

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