George Floyd追悼會德州舉行 明市擬解散警察部門

【KTSF 張麗月報導】

被警察跪頸導致其後死亡的非洲裔男子George Floyd的第三場,也是最後一場的追悼會,周一在他成長的休斯敦市舉行。

Floyd的金色靈柩,由警察護送下移入教堂,由下午開始,有6小時供民眾瞻仰。

教堂外面就擺滿花陣,包括有心型花圈,以及砌成有 ‘黑人生命寶貴’ 縮寫的BLM字樣的花圈,在抗疫措施下,前來悼念的人必須戴口罩和戴手套。

Floyd周二出殯,下葬在休斯敦近郊一個墓地,埋葬在他母親旁邊。

民主黨籍總統參選人拜登前往休斯敦慰問Floyd的家人,但不會親身出席喪禮,而會在喪禮上發表視像講話。

另外,有鑑於警暴案的發生,明尼阿波利斯市議會表示,他們傾向於不再資助,並傾向於解散警察部門,市議會主席說,長遠來說,可能將警察的撥款轉移給社區為主的策略組織,討論如何最終取代現有的警隊,不過強調這不是短期要做的事。

近期蔓延全美各地的反種族示威,已經導致有些城市正考慮作出改革。

紐約市長白斯豪表示,紐約市將會調動警察部門部份撥款,去資助當地的青年及社會服務。

上星期洛杉磯市長同意從警察部門建議的18.6億元預算中,削減1億元至1.5億元。

