東灣Danville市680公路路段,周日凌晨有汽車逆線行車釀成車禍,造成兩名無辜者死亡,肇事女司機被捕。

加州公路巡警局稱,27歲肇事女司機Camille Veraanne Kimball涉嫌醉酒駕駛及犯下汽車殺人罪被捕,她居住在Concord市。

警方稱,Kimball當時駕駛一輛2020年福特Fusion汽車,在Danville市El Pintado路附近的680公路北行線南行,迎頭撞上一輛2012年本田Civic汽車,車上同來自Antioch市的一名46歲婦人,以及一名26歲男子當場不治。

肇事女司機則受傷,沒有生命危險,已送院治療。

