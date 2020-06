衛生專家憂心示威集會或令新冠疫情反彈

【KTSF 蔡璐陽報導】

全國多地發生抗議集會活動,國家醫務總監警告,新冠病毒疫情可能會反彈。

首都華盛頓、紐約還有芝加哥,這些城市原本因為居家抗疫令街道上空空蕩蕩,但是現在因為George Floyd被警暴致死,引起這些城市的許多居民走上街頭抗議,在事件發生地明尼阿波利斯市,很多超市被抗議者毀壞,或者被迫關門,一些志願者試圖幫助有需要的人獲得食物。

志願者Martinez說:「我們盡最大努力,保持社交距離,並且對疫情保持警惕,同時幫助有需要的人。」

Travis Gayles醫生是馬里蘭州Montgomery縣的一名衛生官員,他對於這些抗議活動更多的是擔心新冠病毒疫情進一步蔓延爆發,因為一些大型的抗議活動都發生在確診案例較高的州。

Gayles醫說:「現實情況是,那些社區本來就是受第一波新冠疫情影響較大,我們希望在今後或將出現的第二波疫情中,不會繼續加重疫情的蔓延。」

Gayles醫生表示,希望決定參加抗議的人士可以確保自己的安全,不過衛生專家們還是很擔心,在未來幾週疫情是否會再次變得嚴重,在抗議者當中有人戴口罩,但也有人不戴。

專家指出,戴口罩對於在人群中減緩病毒傳播非常重要,建議人們佩戴輕便的口罩,這樣更容易長時間佩戴。

