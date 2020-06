【有線新聞】

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示,新型冠狀病毒疫苗,最早可以在今年秋季使用。

鍾南山出席醫學節目時表示,目前有6種疫苗正在臨床試驗,最早可在今年秋天或年底作為應急使用。

他指,要達至群體免疫全國要有六成至七成人口受感染,但會造成高達4,000萬人死亡,代價太大,所以要依靠大規模接種疫苗抗疫。

