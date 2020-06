【KTSF】

在明尼蘇達州被控謀殺非裔男子George Floyd的前警察周一首度出庭。

明州前警察Derek Chauvin周一以視像會議方式提堂,他被控涉及二級謀殺、三級謀殺及二級誤殺3項罪名,暫時無須答辯,法官原本把他的保釋金定為125萬,但後來就說可以降低保釋金至100萬,但就有附帶條件,包括不能離開明尼蘇達州、不能取得武器,及接觸Floyd家人等。

警方是在上月拘捕Chauvin,最初起訴他三級謀殺和其他控罪,但控方就在上星期加控他二級謀殺,其他三名涉及Floyd死亡的警察也已經全部被控協助及教唆二級謀殺,和協助及教唆二級誤殺。

