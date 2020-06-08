加州教育部公布重開公校指引 將結合實體及遙距教學

【KTSF 黃恩光報導】

加州教育部周一公佈公立學校重開的指引，著重所有學生能夠公平地接受教育，而新的上課模式將會結合實體教學，以及遙距網上教學模式。

州教育部周一公佈44頁的公立學校重開指引，包括教職員和學生在校園遮蓋面部，各人保持6呎社交距離。

指引也提到學生避免共用書本、玩具和電子設備，不要再用難以清洗的毛公仔等。

學校必須定時徹底清潔校園和共用的設施，州教育部呼籲各校區應該現在開始量度校園和課室的面積。

加州教育總監Tony Thurmond說：「這關鍵時刻，校區需開始量度校園的面積，然後決定多少學生可以在校園裡安全地上課。」

有學校想到用飯堂、體育館和戶外地方作為課室，增加社交距離，州教育總監表示，不少校區曾發問卷給家長，得出的結論是，家長希望保留學生遙距學習的選擇。

Thurmond說：「我們鼓勵校區可行的話，配合家長的要求，我們相信（遙距學習）可解決學校空間有限的問題。」

州教育部這份指引列舉幾種上課模式，例如幼稚園到3年級學生，星期一和星期三到學校上課，而四年級到六年級學生，星期二和星期四到學校，星期五所有學生網上上課。

另一個模式是，學校一半學生一星期四天全日到學校上課，另一半學生隔一個星期到學校，所有學生一星期有一天網上上課。

指引也提出，上下午班上課的可能，而州教育部建議學校讓年幼學生多些時間到校園上課，年級越高的學生，越多時間遙距學習，各校區應根據實際情況執行州提出的指引。

有記者問到，如果秋季出現新一波疫情怎辦，州教育總監表示，會與州公共衛生部門和各地校區監控學校重開之後的狀況，而最重要是學校執行衛生指引，減低病毒傳播的風險。

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