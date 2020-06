加州教育部公布重開公校指引 將結合實體及遙距教學

【KTSF 黃恩光報導】

加州教育部周一公佈公立學校重開的指引,著重所有學生能夠公平地接受教育,而新的上課模式將會結合實體教學,以及遙距網上教學模式。

州教育部周一公佈44頁的公立學校重開指引,包括教職員和學生在校園遮蓋面部,各人保持6呎社交距離。

指引也提到學生避免共用書本、玩具和電子設備,不要再用難以清洗的毛公仔等。

學校必須定時徹底清潔校園和共用的設施,州教育部呼籲各校區應該現在開始量度校園和課室的面積。

加州教育總監Tony Thurmond說:「這關鍵時刻,校區需開始量度校園的面積,然後決定多少學生可以在校園裡安全地上課。」

有學校想到用飯堂、體育館和戶外地方作為課室,增加社交距離,州教育總監表示,不少校區曾發問卷給家長,得出的結論是,家長希望保留學生遙距學習的選擇。

Thurmond說:「我們鼓勵校區可行的話,配合家長的要求,我們相信(遙距學習)可解決學校空間有限的問題。」

州教育部這份指引列舉幾種上課模式,例如幼稚園到3年級學生,星期一和星期三到學校上課,而四年級到六年級學生,星期二和星期四到學校,星期五所有學生網上上課。

另一個模式是,學校一半學生一星期四天全日到學校上課,另一半學生隔一個星期到學校,所有學生一星期有一天網上上課。

指引也提出,上下午班上課的可能,而州教育部建議學校讓年幼學生多些時間到校園上課,年級越高的學生,越多時間遙距學習,各校區應根據實際情況執行州提出的指引。

有記者問到,如果秋季出現新一波疫情怎辦,州教育總監表示,會與州公共衛生部門和各地校區監控學校重開之後的狀況,而最重要是學校執行衛生指引,減低病毒傳播的風險。

