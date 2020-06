灣區周末多區舉行聲援George Floyd示威

【KTSF】

灣區周末繼續有多場聲援在明尼阿波利斯市被警員跪頸後死亡的非裔男子George Floyd,近千名示威者走上金門大橋,譴責警暴及種族歧視,在東灣柏克萊就舉行一場別開生面的”葬禮”,示威者將”歧視”埋葬,寓意迎接更平等的未來。

在舊金山,過千名示威者走上金門大橋,他們沿著行人道一邊叫口號,一邊遊行,向北灣Marin縣的方向。

期間,示威者亦有集體單膝下跪,譴責警暴及歧視,並向不幸死亡的Floyd致意。

整個遊行和平進行,但在回程時,有示威者偏離行人路,走出行車線示威,一度癱瘓交通,加州公路巡警盡量在Marin向舊金山的方向指引司機繞路而行。

在東灣柏克萊,亦有過千名示威者沿著Martin Luthur King Jr Drive,遊行去柏克萊高中外集會,集會主辦方指,這是一場葬禮,有人帶同棺材出席,將種族歧視及社會的不平等一一埋葬在棺材裡。

示威者表示,參加集會只是改變的第一步,集會過後,大家都有責任教育自己,教育身邊的人,如何確實作出改變。

