【KTSF】

東灣Alameda縣周一起逐步放寬居家抗疫措施,由6月8日周一起,可以舉行12人或以下的聚會。

根據縣府的指引,縣內可以舉行不多於12人的聚會,場地可以是室內或室外,託兒服務也可以恢復。

其他如補習社、實習計劃、電器維修和寵物美容都可以恢復營業,圖書館可提供路邊取書服務。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。