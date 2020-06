影評：木偶劇夫妻之間的黑色喜劇《Judy & Punch》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

17世紀英國,一對演木偶劇的夫妻,劇中的暴力其實也反映了家中的現實。

17世紀一個名叫Seaside 的小鎮,其實一點也不靠近大海。一對夫妻Punch 和Judy 靠演木偶劇過生活,小鎮中有不少戲迷。但是這也是個非常落後的小鎮,鎮民要是不了解一些鎮中女子的行為,可以誣告她們是巫婆。而在眾目睽睽下,公開丟石頭處決。而Punch 和Judy 的木偶戲,在夫妻兩人的高超手藝下,卻也反映了當時社會接受的家庭暴力。Punch 一心希望木偶戲能夠被星探發現,將他們帶離小鎮。私底下,Punch 和Judy 育有一女。Punch 有酗酒惡習,家庭事務全都落在Judy 身上。一天Judy 外出,要Punch 照顧女兒。老鄰居請Punch 喝酒,卻也將Punch 從家庭任務中引開。引發的悲劇也導這婚姻破裂,之後更導致Judy 展開一段復仇記。

在編劇兼導演Mirrah Foulkes 的指導下,電影選擇的風格盤旋在劇情片和戲劇之間,甚至帶有幻想片的色彩。但也就這樣,沒有一個貫穿的風格,觀眾較難隨著劇情和劇中人物入戲,從中取得滿足。兩位主角Damon Herriman 和Mia Wasikowska,也有些許大材小用的感覺。最大的滿足或許是這段報復寓言的完結,讓黑心人得到應有的後果。

《Judy & Punch》帶大家到一個幻想的落後社會,確認本身的價值觀。滿分五分中得三分半,可以欣賞。電影目前可以透過Amazon Prime Video、Google Play 和Fandango Now 等串流平台租看或購買。

電影網頁:http://www.samuelgoldwynfilms.com/judy-punch/

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

17th Century domestic abuse in dark comedy “Judy & Punch”

“Screening Room” reviews “Judy & Punch”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: http://www.samuelgoldwynfilms.com/judy-punch/