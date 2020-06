【有線財經】

美國5月失業率出乎市場預期下跌,非農職位連跌兩個月後回升。

美國5月失業率跌至13.3%,較4月跌1.4個百分點,市場預期會升至19.8%。

5月非農職位增加250萬個,較市場預期減少800萬個好,政府職位減少58萬個,私人企業職位增加309萬個,市場預期減少750萬個。

按行業分類,5月工廠職位增加22萬個,市場預期會減少44萬,建築業職位增加46萬個,私人服務提供相關職位大幅增加242萬個,零售業職位增加36萬,5月平均工資減少1%。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。