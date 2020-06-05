美中兩國態度軟化 准許有限度復飛客運航班

【KTSF 梁秋玉報導】

中美兩國就兩國客機恢復中美航線運營一事，不到24小時發生戲劇性變化，兩國都鬆口表示，准許從本月起，恢復有限度的航空客運服務。

美國周三剛宣佈從本月16日起，禁止中國7間航空公司的航班進出美國，包括國航、東方、南方、海南、廈門、四川，以及北京首都航空公司，以回應中國不批准美國Delta和聯航United 6月復飛中國航線的計劃，美國的理由是，中方違反兩國於1980年訂立的美中航空協議。

中國民航局隨後於4號在官網宣佈，因新型肺炎疫情仍未復飛的外國航空公司，從6月8日開始，准許申請一個中國口岸航線，每周營運一班國際客運航班，期限至今年10月下旬。

與此同時，中國民航局也公布相關獎勵和懲罰計劃，如果同一條航線連續三星期入境旅客沒有確診案例，可增至每週兩班，但若同一航線入境旅客確診人數增至5人，該航空公司就要停運一週，若確診達到10人則停運四週。

雖然美國交通部還沒有對中方的決定作出正式回應，不過有政府和航空公司官員表示，未來幾天會修改相關禁令，採取有限度准許部分中國航空公司復飛中美航線。

而中國准許外國航空公司的復飛計劃，與美國Delta和聯航申請的復飛航班相差甚遠，Delta計劃6月復飛Detroit和西雅圖往返上海的每日航班,聯航則計劃復飛舊金山往返北京、上海和成都，以及紐約往返上海的每日航班，但中國現在只准許每周一班。

美國的統計數字顯示，今年1月，中美之間每周約有325個往返航班，但到3月底，只有大約34個，下降約九成。

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