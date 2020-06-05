特朗普發言提及George Floyd 言論惹爭議

【KTSF 張麗月報導】

周五就業數據好過預期，失業率也下降至13.3%，特朗普總統周五聲稱，數據肯定政府的工作，他在發言中更提到被白人警察跪頸致死的George Floyd，特朗普說，希望Floyd在天之靈會說這是好日子，這番話引發爭議。

特朗普首先應對最新發表的就業數據，指全國失業率由14.7%降至5月份的13.3%，而5月份也增加250萬份工作，他聲稱是勝利，等於肯定政府的工作。

特朗普也簽署一項法案，放寬薪資保障計畫中的部份限制，目的是令小商業有更多時間和更具彈性去花費申請到的聯邦紓困金，例如可以動用紓困金的六成來支付薪資，容許小商業可以延長到6個月來使用這筆紓困金，商戶也可以押後繳交薪資稅，以及延長時間去償還貸款等。

這個薪資保障計畫總共撥款6,600億元，給500名僱員以下的小商業。

另外，特朗普也提到非洲裔的Floyd案，他說以平等來講，這個是大日子。

特朗普說：「希望George在天之靈看得見，並說國家正有好事發生，對他是大日子，對所有人都是大日子。」

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