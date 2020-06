特朗普發言提及George Floyd 言論惹爭議

【KTSF 張麗月報導】

周五就業數據好過預期,失業率也下降至13.3%,特朗普總統周五聲稱,數據肯定政府的工作,他在發言中更提到被白人警察跪頸致死的George Floyd,特朗普說,希望Floyd在天之靈會說這是好日子,這番話引發爭議。

特朗普首先應對最新發表的就業數據,指全國失業率由14.7%降至5月份的13.3%,而5月份也增加250萬份工作,他聲稱是勝利,等於肯定政府的工作。

特朗普也簽署一項法案,放寬薪資保障計畫中的部份限制,目的是令小商業有更多時間和更具彈性去花費申請到的聯邦紓困金,例如可以動用紓困金的六成來支付薪資,容許小商業可以延長到6個月來使用這筆紓困金,商戶也可以押後繳交薪資稅,以及延長時間去償還貸款等。

這個薪資保障計畫總共撥款6,600億元,給500名僱員以下的小商業。

另外,特朗普也提到非洲裔的Floyd案,他說以平等來講,這個是大日子。

特朗普說:「希望George在天之靈看得見,並說國家正有好事發生,對他是大日子,對所有人都是大日子。」

