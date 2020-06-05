Cupertino反警暴示威有華裔一家大小參加

【KTSF 吳宇斌報導】

George Floyd警暴案引發的示威浪潮席捲全國，甚至全球各地，灣區各地的示威已經持續了一個星期，周五在南灣Sunnyvale也有一場遊行示威。

周五的遊行人數不算很多，其中有看到亞裔的身影，華裔的劉先生帶著妻子和10歲的兒子參加遊行，說這樣也是對兒子的一種教育。

劉先生說：「George Floyd之死，我10歲的兒子，剛好從電視上看到，他認為這是非常錯，然後他問很多問題，問我妻子和我，爸爸，你知道為何發生這事嗎？這是多麼的錯，我們該怎麼做？所以我認為這是個好時刻，教他有關世界上的不公義，和參加這示威，以示與黑人社區團結，因為我們都是美國人。」

劉先生說，亞裔在新型肺炎疫情也飽受歧視，因此亞裔以及所有人，不論何種膚色都需要發聲，如果見到不對的事發生，而不發聲就是共犯。

Sunnyvale周五的遊行示威從下午5點開始，起點是在市中心的Cityline Redwood廣場，接近5點就已經見到人群逐漸向廣場走去，組織者在一些活動網站上表示，由於疫情未完，要求參加遊行的人都要戴口罩，並盡可能保持社交距離，在現場見到參加民眾絕大部分都有戴口罩。

正5點，組織者宣布遊行示威正式開始，遊行隊伍沿著Washington Ave叫著口號出發，當中除了劉先生一家大小之外，也見到不少亞裔的身影，也有其他族裔的民眾，帶著小朋友一起遊行。

隊伍經過Mathilda大道，用了大約25分鐘，到達Sunnyvale的市府大樓，群眾不斷高叫口號，在市府大樓門前的集會。

有一位非洲裔現身說法，表示過去自己在灣區曾經有過和George Floyd類似的經歷，呼籲大家關注非洲裔平權，以及警暴問題。

遊行期間，警方安排警員維持秩序，以及限制車流，讓遊行人士過馬路等。

遊行集會原定在晚上7點結束，但是7點後果人群仍然聚集在市府停車場發言，但整個過程都比較和平。

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