Cupertino反警暴示威有華裔一家大小參加

【KTSF 吳宇斌報導】

George Floyd警暴案引發的示威浪潮席捲全國,甚至全球各地,灣區各地的示威已經持續了一個星期,周五在南灣Sunnyvale也有一場遊行示威。

周五的遊行人數不算很多,其中有看到亞裔的身影,華裔的劉先生帶著妻子和10歲的兒子參加遊行,說這樣也是對兒子的一種教育。

劉先生說:「George Floyd之死,我10歲的兒子,剛好從電視上看到,他認為這是非常錯,然後他問很多問題,問我妻子和我,爸爸,你知道為何發生這事嗎?這是多麼的錯,我們該怎麼做?所以我認為這是個好時刻,教他有關世界上的不公義,和參加這示威,以示與黑人社區團結,因為我們都是美國人。」

劉先生說,亞裔在新型肺炎疫情也飽受歧視,因此亞裔以及所有人,不論何種膚色都需要發聲,如果見到不對的事發生,而不發聲就是共犯。

Sunnyvale周五的遊行示威從下午5點開始,起點是在市中心的Cityline Redwood廣場,接近5點就已經見到人群逐漸向廣場走去,組織者在一些活動網站上表示,由於疫情未完,要求參加遊行的人都要戴口罩,並盡可能保持社交距離,在現場見到參加民眾絕大部分都有戴口罩。

正5點,組織者宣布遊行示威正式開始,遊行隊伍沿著Washington Ave叫著口號出發,當中除了劉先生一家大小之外,也見到不少亞裔的身影,也有其他族裔的民眾,帶著小朋友一起遊行。

隊伍經過Mathilda大道,用了大約25分鐘,到達Sunnyvale的市府大樓,群眾不斷高叫口號,在市府大樓門前的集會。

有一位非洲裔現身說法,表示過去自己在灣區曾經有過和George Floyd類似的經歷,呼籲大家關注非洲裔平權,以及警暴問題。

遊行期間,警方安排警員維持秩序,以及限制車流,讓遊行人士過馬路等。

遊行集會原定在晚上7點結束,但是7點後果人群仍然聚集在市府停車場發言,但整個過程都比較和平。

