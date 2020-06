【KTSF 郭柟報導】

南舊金山周四都有舉行黑人生命重要的示威集會,為George Floyd尋求公義。

示威者周四由市府大樓出發,遊行期間,不少人手持反警暴和黑人生命重要的標語,示威和平地進行,遊行路線旁的民居,即使沒有上街,都在露台上聲援示威者。

他們最後來到南舊金山警局兼市政大樓面前集會,單膝下跪,也有示威者背部向天伏下,雙手擺後,大叫「I can’t breathe」,即是Floyd臨終之前講的說話。

警局面前有幾名警員戒備,警方表示,感激在場人士和平地示威。

南舊金山警方說:「我和我的同袍與你們團結一致。」

