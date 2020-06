南灣周末有反種族歧視活動 商家做好防範措施

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區多個城市這個周末仍有示威活動,包括南灣Cupertino及週邊城市,在De Anza大道沿途的商家,為防止商店遭到破壞和搶劫,已提前做好防範措施。

灣區乃至全美持續的反對種族歧視浪潮,非洲裔權益團體「黑人生命寶貴」本周末也在會南灣舉行,Cupertino的示威活動,計劃於周六下午4點開始,示威者在De Anza大道上的Santa Clara縣警局前舉行集會活。

有許多華裔商戶的天才廣場,包括海哥川菜館聽到這個消息,已立即通知廣場內的商家和物業業主,建議提前做好防範措施,商家現在都已把門窗用木板釘起來,以防萬一。

而海哥的川菜館也因周六的示威活動而關門一天,海哥表示,希望看到理性和平的示威活動,而不是惡意的破壞行為。

另外,聖荷西的高檔購物商圈Santana Row,商家門也都用木板把鄰街的玻璃門窗用木板釘起來,擔心有不法之徒利用示威活動,趁火打劫,將原本的和平示威活動變調成暴力破壞事件。

位於聖荷西的Capital Toyota車行,為防止破壞和搶劫,已提前轉移很多車行內的新車,營業期間也只擺放很少車輛在外面,因為幾天前在東灣San Leandro的一間Dodge車行,匪徒利用示威活動進行搶劫,開走至少70多輛汽車,當中包括價值10萬元豪華車,所以許多車行老闆也憂心忡忡,都提前做好了防範措施。

