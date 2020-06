【KTSF】

周五一場大火燒毀了南加州一座巨大的貨倉,幸虧沒有造成人員傷亡。

凌晨5點,距離洛杉磯以東60英里的Redlands一座倉庫起火,來自6個地區的消防員協助Redlands當地的防局救火,大火把整座倉庫燒通頂,並波及停在裝卸碼頭的卡車拖車。

市府經理透露,該倉庫是亞馬遜的供應商,起火時大約100名工人離開,沒有傷亡報告。

市府經理也表示,這宗火警與近日來的示威遊行無關,是大樓內部發生了一些事,消防當局將調查一座擁有最新消防系統的現代化建築為何發生這麼大的火災 ,發生火警的地區有許多巨大的電子商務倉庫和配送設施。

