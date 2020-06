聖荷西警方公布破壞搶掠視頻 形容場面如戰場（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西從周四起已解除宵禁令,市長Sam Liccardo和警方針對過去幾天的示威、破壞、搶掠,以及執法和宵禁公佈更多細節,包括一些視頻和照片資料。

警方公布長達5分鐘的視頻和照片,可以看到示威者在市中心點燃垃圾箱放火,砸他人汽車,用石頭和瓶子襲擊警車,開車輾壓和衝撞路人,有警察被襲擊受傷,多輛警車被塗鴉和破壞,警方形容當時的現場如同戰場一樣。

聖荷西警察局特殊行動指揮官Jason Dwyer說:「當它發生時,身為公務員,我們要做決定,選擇讓它發生,讓它變得更糟,或是試圖停止它,在它失控前,我們去試圖保持秩序。」

警方承認使用催淚彈和橡皮子彈驅散示威人群,也有一名執法不當的警員已被停職,接受調查。

警方表示,未來數星期,還會收集更多示威活動的視頻,包括警員隨身配戴的攝錄機,以及警方直升機拍攝的畫面,協助調查。

警察局長Eddie Garcia稱,示威活動原本和平,但因滲入了有組織的滋事者。

聖荷西警察局局長Eddie Garcia說:「這次事件表明,大量嫌疑人被組織起來,對警察施暴,並試圖煽動群眾,加入其行列,事故發生得很快,人們往往只看到警察的反應,以為所看到就是事實,但我們必須看整體並逐項審視。」

Garcia和市長Liccardo都強調,支持和平的示威活動,例如周三晚的示威者,就沒有出現暴力行為,當局也沒有派警員加強警戒。

Liccardo說:「我們將竭盡所能,既保護城市安全,又確保有一個安全的空間,讓所有居民都能表達第一修正案中的權利,用示威表達他們意圖反對種族主義,反對警察暴力執法。」

聖荷西從周四起已經解除宵禁令,不過警方提醒,預計周五和周末仍有一些示威活動,當局在此之前已逮捕超過100名違法者。

