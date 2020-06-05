聖荷西警方公布破壞搶掠視頻 形容場面如戰場（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西從周四起已解除宵禁令，市長Sam Liccardo和警方針對過去幾天的示威、破壞、搶掠，以及執法和宵禁公佈更多細節，包括一些視頻和照片資料。

警方公布長達5分鐘的視頻和照片，可以看到示威者在市中心點燃垃圾箱放火，砸他人汽車，用石頭和瓶子襲擊警車，開車輾壓和衝撞路人，有警察被襲擊受傷，多輛警車被塗鴉和破壞，警方形容當時的現場如同戰場一樣。

聖荷西警察局特殊行動指揮官Jason Dwyer說：「當它發生時，身為公務員，我們要做決定，選擇讓它發生，讓它變得更糟，或是試圖停止它，在它失控前，我們去試圖保持秩序。」

警方承認使用催淚彈和橡皮子彈驅散示威人群，也有一名執法不當的警員已被停職，接受調查。

警方表示，未來數星期，還會收集更多示威活動的視頻，包括警員隨身配戴的攝錄機，以及警方直升機拍攝的畫面，協助調查。

警察局長Eddie Garcia稱，示威活動原本和平，但因滲入了有組織的滋事者。

聖荷西警察局局長Eddie Garcia說：「這次事件表明，大量嫌疑人被組織起來，對警察施暴，並試圖煽動群眾，加入其行列，事故發生得很快，人們往往只看到警察的反應，以為所看到就是事實，但我們必須看整體並逐項審視。」

Garcia和市長Liccardo都強調，支持和平的示威活動，例如周三晚的示威者，就沒有出現暴力行為，當局也沒有派警員加強警戒。

Liccardo說：「我們將竭盡所能，既保護城市安全，又確保有一個安全的空間，讓所有居民都能表達第一修正案中的權利，用示威表達他們意圖反對種族主義，反對警察暴力執法。」

聖荷西從周四起已經解除宵禁令，不過警方提醒，預計周五和周末仍有一些示威活動，當局在此之前已逮捕超過100名違法者。

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