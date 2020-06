【KTSF】

舊金山訪谷區周四發生槍擊命案,一名婦人中槍斃命。

警方於中午11時45分接獲ShotSpotter發出的警報,指Schwerin街100號路段有槍聲傳出。

警員到場後,發現一名52歲婦人中槍,送院搶救後不治,行兇者仍然在逃。

