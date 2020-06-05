舊金山華埠花園角舉行六四31周年燭光晚會（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠花園角舉行了六四31周年燭光晚會，有百多人參加。

燭光晚會周三晚在花園角民主女神像前舉行，雖然有疫情，周三晚有宵禁令，可是仍有100多人參加，有人特地從洛杉磯過來出席燭光晚會。

由於周三晚宵禁令從8點開始，所以大會從6點開始到7點多就結束，民眾獻花和點蠟燭，儀式比較簡單。

民運人士方政說：「雖然比較簡單，可是氣氛莊重也很熱烈，參與的人也有100多人，所以我想灣區的廣大民眾，沒有忘掉31年前天安門屠殺。」

方政目前在灣區擔任中國民主教育基金會會長，是當年在天安門廣場的學生之一。

方政說：「我很難忘記那一幕一幕的情景，很難讓我忘懷，每當這時候我在想，國內還有許多我們的同道，還在遭受中共政權的迫害。」

方政記得1989年6月4號那個早上，與其他在紀念碑前靜坐的學生，一起撤出天安門廣場，走到西長安街六部口時，他被坦克輾去雙腿。

方政說：「我們遭遇從身後向我們高速衝過來解放軍坦克的追殺，所以在六部口這個路段，坦克追殺，被壓致死的很多人，最少有十幾位當時從廣場上撤出北京各高校的學生，在那裡失去了生命，也有許多人像我一樣，受到不同程度的傷害，留下終身的殘疾，所以稱之為六部口慘案。」

所以方政表示，這31年來他作為倖存者，他覺得有責任將事實和真相，傳承下去，而今次六四悼念晚會，的主題就是永不忘記，永不放棄。

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