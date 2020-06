舊金山華埠花園角舉行六四31周年燭光晚會（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠花園角舉行了六四31周年燭光晚會,有百多人參加。

燭光晚會周三晚在花園角民主女神像前舉行,雖然有疫情,周三晚有宵禁令,可是仍有100多人參加,有人特地從洛杉磯過來出席燭光晚會。

由於周三晚宵禁令從8點開始,所以大會從6點開始到7點多就結束,民眾獻花和點蠟燭,儀式比較簡單。

民運人士方政說:「雖然比較簡單,可是氣氛莊重也很熱烈,參與的人也有100多人,所以我想灣區的廣大民眾,沒有忘掉31年前天安門屠殺。」

方政目前在灣區擔任中國民主教育基金會會長,是當年在天安門廣場的學生之一。

方政說:「我很難忘記那一幕一幕的情景,很難讓我忘懷,每當這時候我在想,國內還有許多我們的同道,還在遭受中共政權的迫害。」

方政記得1989年6月4號那個早上,與其他在紀念碑前靜坐的學生,一起撤出天安門廣場,走到西長安街六部口時,他被坦克輾去雙腿。

方政說:「我們遭遇從身後向我們高速衝過來解放軍坦克的追殺,所以在六部口這個路段,坦克追殺,被壓致死的很多人,最少有十幾位當時從廣場上撤出北京各高校的學生,在那裡失去了生命,也有許多人像我一樣,受到不同程度的傷害,留下終身的殘疾,所以稱之為六部口慘案。」

所以方政表示,這31年來他作為倖存者,他覺得有責任將事實和真相,傳承下去,而今次六四悼念晚會,的主題就是永不忘記,永不放棄。

