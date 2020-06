【KTSF】

南灣Santa Clara縣宣佈,周五起重開餐廳室外用餐服務。

Santa Clara縣准許餐廳在符合縣府的衛生指引下,在露台等的室外範圍座位提供堂食服務,包括准許Food Truck餐車重開,職員必須戴口罩和勤洗手,餐桌之間必須保持6呎距離,每桌最多坐6個人,而且這6人必須同住,等位的顧客必須遮蓋口鼻。

周五下午,縣內餐廳仍有點冷清,只有少數顧客用餐,另外縣府又會重開零售店室內購物、所有製造業和貨倉、托兒服務、夏令營、室外泳池、不多於25人的戶外宗教活動等。

San Mateo縣和Contra Costa縣都有類似計劃,周六將會重開餐廳室外用餐。

