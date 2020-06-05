美國多項民調顯示特朗普支持度下滑

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美國爆發示威浪潮後進行的多個民調，顯示特朗普總統支持度下跌，落後對手民主黨拜登的差距擴大，甚至在多個大選關鍵州分和白人福音派亦流失支持，不利選情。

在示威浪潮緊接疫情和經濟衝擊下，特朗普周四在白宮會見多名競選團隊高層，包括競選經理帕斯卡爾、高級顧問庫什納、白宮幕僚長梅多斯、共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾及民調負責人。

據報眾人向特朗普坦言， 內部民調反映他在5個月後競逐連任的形勢不樂觀。

路透社有份進行的調查訪問了大約1,000人，有六成四被訪者同情弗洛伊德死亡引發的示威，逾五成半受訪者不滿特朗普的處理手法。

路透社另一份訪問約千名已登記選民的調查，更顯示拜登領先特朗普的優勢擴大至10個百分點，是自拜登4月宣布參選以來最大差距。

連立場較親特朗普的霍士新聞，周三公布的民調也顯示，特朗普在3個關鍵搖擺州分支持度落後拜登2至9個百分點，甚至有大學的民調指，特朗普在共和黨票倉得州支持度僅與拜登叮噹馬頭，白人福音派對特朗普的支持亦正流失。

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