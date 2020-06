美國多項民調顯示特朗普支持度下滑

【有線新聞】

美國爆發示威浪潮後進行的多個民調,顯示特朗普總統支持度下跌,落後對手民主黨拜登的差距擴大,甚至在多個大選關鍵州分和白人福音派亦流失支持,不利選情。

在示威浪潮緊接疫情和經濟衝擊下,特朗普周四在白宮會見多名競選團隊高層,包括競選經理帕斯卡爾、高級顧問庫什納、白宮幕僚長梅多斯、共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾及民調負責人。

據報眾人向特朗普坦言, 內部民調反映他在5個月後競逐連任的形勢不樂觀。

路透社有份進行的調查訪問了大約1,000人,有六成四被訪者同情弗洛伊德死亡引發的示威,逾五成半受訪者不滿特朗普的處理手法。

路透社另一份訪問約千名已登記選民的調查,更顯示拜登領先特朗普的優勢擴大至10個百分點,是自拜登4月宣布參選以來最大差距。

連立場較親特朗普的霍士新聞,周三公布的民調也顯示,特朗普在3個關鍵搖擺州分支持度落後拜登2至9個百分點,甚至有大學的民調指,特朗普在共和黨票倉得州支持度僅與拜登叮噹馬頭,白人福音派對特朗普的支持亦正流失。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。