水牛城老翁被推跌受傷 涉案兩警停薪停職

紐約州水牛城一名75歲老翁周四晚與警方發生肢體衝突,兩名警員被指推跌老翁,導致後者頭部著地流血受傷,視頻拍下整個過程,涉案的兩名警員被停薪停職。

事發時當地正舉行為遇害非裔George Floyd爭取公義的示威集會,在集會接近尾聲時,視頻所見老翁Martin Gugino走近身穿防暴裝備的警員,他們正在Niagara廣場驅散示威者,因為當時已接近晚上8時的宵禁時間.

視頻中,兩名警員把Gugino向後推,導致他頭部著地,受傷流血,一名警員曾查看他的傷勢,但同僚催促他離開,Gugino與兩名警員似乎都是白人。

紐約州州長Andrew Cuomo在周五例行記者會中,質疑警員是否有必要這樣做,他們受到甚麼樣的威脅,他說他曾與Gugino對話,後者嚴重受傷,他說整件事從根本上令人反感和驚嚇。

視頻傳出後,很快惹來公憤,尤其是在Floyd被白人警員跪頸致死事件發生後。

不過,在兩名涉案警停薪停職後,水牛城警局整支應急小組(ERT)的警員全部退出該小組,以示對涉案兩名警員的支持。

該支小組為數有57人,退出小組的警員仍然受僱,只是不再隸屬應急小組。

