南加六四紀念碑晚上將永遠亮燈（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

周四在南加州自由雕塑公園,有不少民眾前往六四紀念碑獻花,而當地關注民運的人士,配合北京時間的6月4日,已在周三晚舉行燭光悼念活動,並宣布從周三晚開始,六四紀念碑都會在夜晚永遠亮燈。

位於南加州15號公路的自由雕塑公園,周三晚舉行六四事件31周年的燭光悼念活動,約有兩百人到場,提醒大家莫忘六四。

自由雕塑公園創辦人陳維明說:「在那個晚上,很多莘莘學子,他們為了中國的自由民主,獻出了他們的青春和鮮血,在這種情況下,我們作為海外異議人士,我們必須要紀念這個中國最重要、最悲慘、最壯麗的追求民主和自由的運動。」

藝術家陳維明表示,31年過去了,中國的民主不但沒有進步,反而開倒車,從這次新冠病毒肺炎的全球大流行,便是其中一個例子,他認為,中國共產黨政權給世界人民帶來災難和痛苦。

陳維明說:「今天我們世界上死亡的人口,已經超過了自二戰以來所有的總和,那種無妄之災,我們還能再忍受嗎?我們不能再忍受,我們要一定推翻共產黨這個潘朵拉的盒子。」

來自中國的陳維明,在89民運爆發前半年前往新西蘭深造,透過電視看到北京天安門廣場的情況,讓他十分震撼,也改變了他日後創作的風格。

2017年,他帶領一批義工成立這個自由雕塑公園,並在去年2019年,也就是六四事件30周年,創建了這個六四紀念碑雕塑,而且從周三開始,這個六四紀念碑晚上永遠都會亮燈,為從洛杉磯前往拉斯維加斯的駕駛人照亮道路。

陳維明說:「照亮晚上的夜行人,他們到拉斯維加斯去享受也好,去娛樂也好,他們都能看到,因為有那些英烈為民主自由在奮鬥,他們獻出自己的生命,才有那麼多的人可以享受自由。」

六四雕塑本身是6.4米,加上底座便是8.964米,紀念89年六四民運,下面還有天安門事件大屠殺的浮雕,雕像以不鏽鋼焊接,厚度2.5毫米,就跟美國自由女神像的厚度一樣。

陳維明說:「只要美國自由女神像矗立在那邊的一天,我們這個民主女神像,我們六四紀念碑,也會矗立在那邊。」

六四紀念碑自建立後不久,經歷過颱風和兩場分別有6.4級和7.4級的南加州大地震,至今仍屹立不搖。

陳維明說:「這也就是經歷了考驗,經歷了風的考驗和地震的考驗,更重要的是經歷了所有五毛的那種口水的考驗,原來五毛說這個是白鐵皮敲的呀,這是豆腐渣工程呀,經不起風浪啊,有了這兩次自然的考驗以後,他們再也無話可說。」

自由雕塑公園從創立至今已經有4年的時間,陳維明帶領一群義工,希望把追求自由民主的理念繼續傳承下去。

