南加六四紀念碑晚上將永遠亮燈（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

周四在南加州自由雕塑公園，有不少民眾前往六四紀念碑獻花，而當地關注民運的人士，配合北京時間的6月4日，已在周三晚舉行燭光悼念活動，並宣布從周三晚開始，六四紀念碑都會在夜晚永遠亮燈。

位於南加州15號公路的自由雕塑公園，周三晚舉行六四事件31周年的燭光悼念活動，約有兩百人到場，提醒大家莫忘六四。

自由雕塑公園創辦人陳維明說：「在那個晚上，很多莘莘學子，他們為了中國的自由民主，獻出了他們的青春和鮮血，在這種情況下，我們作為海外異議人士，我們必須要紀念這個中國最重要、最悲慘、最壯麗的追求民主和自由的運動。」

藝術家陳維明表示，31年過去了，中國的民主不但沒有進步，反而開倒車，從這次新冠病毒肺炎的全球大流行，便是其中一個例子，他認為，中國共產黨政權給世界人民帶來災難和痛苦。

陳維明說：「今天我們世界上死亡的人口，已經超過了自二戰以來所有的總和，那種無妄之災，我們還能再忍受嗎？我們不能再忍受，我們要一定推翻共產黨這個潘朵拉的盒子。」

來自中國的陳維明，在89民運爆發前半年前往新西蘭深造，透過電視看到北京天安門廣場的情況，讓他十分震撼，也改變了他日後創作的風格。

2017年，他帶領一批義工成立這個自由雕塑公園，並在去年2019年，也就是六四事件30周年，創建了這個六四紀念碑雕塑，而且從周三開始，這個六四紀念碑晚上永遠都會亮燈，為從洛杉磯前往拉斯維加斯的駕駛人照亮道路。

陳維明說：「照亮晚上的夜行人，他們到拉斯維加斯去享受也好，去娛樂也好，他們都能看到，因為有那些英烈為民主自由在奮鬥，他們獻出自己的生命，才有那麼多的人可以享受自由。」

六四雕塑本身是6.4米，加上底座便是8.964米，紀念89年六四民運，下面還有天安門事件大屠殺的浮雕，雕像以不鏽鋼焊接，厚度2.5毫米，就跟美國自由女神像的厚度一樣。

陳維明說：「只要美國自由女神像矗立在那邊的一天，我們這個民主女神像，我們六四紀念碑，也會矗立在那邊。」

六四紀念碑自建立後不久，經歷過颱風和兩場分別有6.4級和7.4級的南加州大地震，至今仍屹立不搖。

陳維明說：「這也就是經歷了考驗，經歷了風的考驗和地震的考驗，更重要的是經歷了所有五毛的那種口水的考驗，原來五毛說這個是白鐵皮敲的呀，這是豆腐渣工程呀，經不起風浪啊，有了這兩次自然的考驗以後，他們再也無話可說。」

自由雕塑公園從創立至今已經有4年的時間，陳維明帶領一群義工，希望把追求自由民主的理念繼續傳承下去。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。