疫情期間如要乘飛機出遊要注意甚麼

【KTSF 江良慧報導】

中國容許美國飛機恢復到中國的部分航班，國內不同的州分也陸續不同程度復市，不少已經居家抗疫超過兩個月的人，都蠢蠢欲動想除外旅行，如果要乘坐飛機出遊，但又想免受感染，大家有甚麼要注意？

計劃在近期要坐飛機的人，想確保飛行時安全，就要謹記以下的步驟．

根據聯邦疾控中心（CDC），外遊前首要做的事，就是評估自己是否生病，如果有任何患病的症狀，就要留在家中。

當抵達機場後，就要確保和其他人保持社交距離，盡量和其他人分開至少6呎。

任何時間都要到口罩，小心會觸碰到任何表面，和帶備充足的搓手液，可以隨時拿出來使用，觸碰完共用的表面後，一定要洗手或者用搓手液。

CNN的醫學記者Sanjay Gupta醫生就建議，提早出發去機場，然後步行去不同的機場大樓，而不要乘坐機場的單軌電車。

在閘口盡量不要觸碰任何表面，而雖然航空公司已經加強清潔和消毒機艙，但上飛機後還是可以用消毒濕紙巾消毒自己座位周圍。

Gupta醫生更建議，把自己座位上的空調循環制調教至最強，幫助自己面前的空氣流通，甚至有助瓦解病毒粒子，盡可能在飛機上都與人保持安全社交距離。

最後，如果還是沒有信心，就應該聯絡航空公司，取消行程或者延期。

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