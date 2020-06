疫情期間如要乘飛機出遊要注意甚麼

【KTSF 江良慧報導】

中國容許美國飛機恢復到中國的部分航班,國內不同的州分也陸續不同程度復市,不少已經居家抗疫超過兩個月的人,都蠢蠢欲動想除外旅行,如果要乘坐飛機出遊,但又想免受感染,大家有甚麼要注意?

計劃在近期要坐飛機的人,想確保飛行時安全,就要謹記以下的步驟.

根據聯邦疾控中心(CDC),外遊前首要做的事,就是評估自己是否生病,如果有任何患病的症狀,就要留在家中。

當抵達機場後,就要確保和其他人保持社交距離,盡量和其他人分開至少6呎。

任何時間都要到口罩,小心會觸碰到任何表面,和帶備充足的搓手液,可以隨時拿出來使用,觸碰完共用的表面後,一定要洗手或者用搓手液。

CNN的醫學記者Sanjay Gupta醫生就建議,提早出發去機場,然後步行去不同的機場大樓,而不要乘坐機場的單軌電車。

在閘口盡量不要觸碰任何表面,而雖然航空公司已經加強清潔和消毒機艙,但上飛機後還是可以用消毒濕紙巾消毒自己座位周圍。

Gupta醫生更建議,把自己座位上的空調循環制調教至最強,幫助自己面前的空氣流通,甚至有助瓦解病毒粒子,盡可能在飛機上都與人保持安全社交距離。

最後,如果還是沒有信心,就應該聯絡航空公司,取消行程或者延期。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

