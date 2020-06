通往白宮大道被人畫上「Black Lives Matter」大字（視頻）

【KTSF】

在首都華盛頓通往白宮的一條主要道路周五被人用黃漆畫上「Black Lives Matter」的大字。

首都華盛頓市長Muriel Bowser在社交網站Twitter上載一段高空拍下的視頻,清楚可見在16街有兩個街口被人畫上「Black Lives Matter」的大字,位置就在特朗普總統早前拿著聖經拍照的教堂附近。

Bowser在推文中寫道:「白宮前的16街路段已正式定名為『Black Lives Matter廣場』。」

近日Bowser與特朗普在如何應對示威上發生口角,特朗普稱出動國民警衛軍有助恢復社會秩序,但Bowser卻認為,聯邦政府的應對措施太激烈,要求國民警衛軍離開。

特朗普周五發推文,指稱Bowser是一位無能的市長,預算完全失控,經常問聯邦政府拿錢,現在鬧上國民警衛軍,他說如果沒有國民警衛軍,Bowser的處境將非常難堪,他在推文中沒有提及寫大字一事。

