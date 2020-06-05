通往白宮大道被人畫上「Black Lives Matter」大字（視頻）

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在首都華盛頓通往白宮的一條主要道路周五被人用黃漆畫上「Black Lives Matter」的大字。

首都華盛頓市長Muriel Bowser在社交網站Twitter上載一段高空拍下的視頻，清楚可見在16街有兩個街口被人畫上「Black Lives Matter」的大字，位置就在特朗普總統早前拿著聖經拍照的教堂附近。

Bowser在推文中寫道：「白宮前的16街路段已正式定名為『Black Lives Matter廣場』。」

近日Bowser與特朗普在如何應對示威上發生口角，特朗普稱出動國民警衛軍有助恢復社會秩序，但Bowser卻認為，聯邦政府的應對措施太激烈，要求國民警衛軍離開。

特朗普周五發推文，指稱Bowser是一位無能的市長，預算完全失控，經常問聯邦政府拿錢，現在鬧上國民警衛軍，他說如果沒有國民警衛軍，Bowser的處境將非常難堪，他在推文中沒有提及寫大字一事。

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