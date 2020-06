【KTSF】

連續數日的示威遊行活動,已經導致灣區數十間CVS和Walgreens藥房因為遭到破壞和搶掠,而必須暫停營業,給一些需要買藥和取藥的病人造成不便。

持續的示威活動,已迫使灣區超過5分之1的藥房暫時關門,當中包括大型連鎖藥房CVS和Walgreens。

CVS的發言人表示,受全美示威活動影響,共有25個州大約400間CVS商店遭到破壞和搶劫,而在舊金山的24間CVS,已有15間暫時關閉。

Walgreens在舊金山的57間商店也關閉了15間,兩間藥房都表示,關閉藥房會給有需要的病人造成不便,他們會評估受損商店的情況,儘快恢復營業。

顧客致電關門的藥房會聽到語音信息,並告知附近仍開門的藥房在哪裡。

