南舊金山Costco有5名職員確診新型肺炎（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

南舊金山的Costco商場,過去一個星期有5名職員確診感染新冠肺炎。

位於South Airport Boulevard 451號的Costco商場,一名行政部職員上周三確診感染新冠肺炎,之後再有多4名職員受感染。

根據該商場副經理Bob Rescino,5名染病職員當中,4人在行政部工作,一人在food court食堂工作,相信是從其中一位行政人員被家人傳染開始。

但是Rescino表示,在食堂工作的職員也一般處理行政事務,5人當中最後一個病例,最後一天上班的日期是5月30日,公司強調5名確診的職員不屬於客服部門,沒有和顧客接觸。

副經理Rescino透露,該家Costco商場已經在過去的星期天、星期一和星期三,3天僱用專業清潔公司做消毒工作,公司已經通知有和確診者接觸的職員,並且鼓勵職員前往檢測。

