舊金山小商業援助金第二輪共650萬元接受申請（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周四新增31宗確診，死亡人數維持在43人，市府宣布第二輪共650萬元的小商業援助基金現正接受申請，另外，有市參事提案商舖復工後，如果要招聘，必須請回在疫情期間被遣散的員工，而薪金亦要跟疫情前一樣。

新一輪總值650萬元的小商業援助方案，其中150萬用來為約190間小商業，每間撥出最多一萬元的資助，撥款可用於支付租金及人工等，這筆款項將不需要償還。

另外，有500萬會撥到一個緊急小商業貸款計畫，為受疫情影響生意受重創的商戶，提供免利息的貸款，預計全市會有約300間商戶受惠。

有興趣的商戶，請上到市府經濟及勞動力發展辦公室的網站申請，網址是http://oewd.org/covid19/business

在第一輪申請中落選的商戶，在這一輪的申請會被優先考慮。

另外，隨著舊金山逐步重啟經濟，不少商舖亦陸續重開，市參事馬兆明提案，在商舖需要聘請人手時，必須優先請回在疫情期間遣散的員工，而且提供的薪金必須與居家令生效前一樣。

不過，舊金山小商業委員會指，現在的經濟情況不好，根本不能與疫情前相提並論，加上另一波疫情，可能在年尾再度爆發，批評這項議案不切實際。

馬兆明將於下星期的市參事委員會中提出這項議案。

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