舊金山小商業援助金第二輪共650萬元接受申請（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周四新增31宗確診,死亡人數維持在43人,市府宣布第二輪共650萬元的小商業援助基金現正接受申請,另外,有市參事提案商舖復工後,如果要招聘,必須請回在疫情期間被遣散的員工,而薪金亦要跟疫情前一樣。

新一輪總值650萬元的小商業援助方案,其中150萬用來為約190間小商業,每間撥出最多一萬元的資助,撥款可用於支付租金及人工等,這筆款項將不需要償還。

另外,有500萬會撥到一個緊急小商業貸款計畫,為受疫情影響生意受重創的商戶,提供免利息的貸款,預計全市會有約300間商戶受惠。

有興趣的商戶,請上到市府經濟及勞動力發展辦公室的網站申請,網址是http://oewd.org/covid19/business

在第一輪申請中落選的商戶,在這一輪的申請會被優先考慮。

另外,隨著舊金山逐步重啟經濟,不少商舖亦陸續重開,市參事馬兆明提案,在商舖需要聘請人手時,必須優先請回在疫情期間遣散的員工,而且提供的薪金必須與居家令生效前一樣。

不過,舊金山小商業委員會指,現在的經濟情況不好,根本不能與疫情前相提並論,加上另一波疫情,可能在年尾再度爆發,批評這項議案不切實際。

馬兆明將於下星期的市參事委員會中提出這項議案。

