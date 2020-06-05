店內購物將恢復之際 華埠Stockton街有新工程阻路（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山將於6月15日容許顧客進入店內購物，華埠不少商戶都期望在當天重新營業，不過6月起，Stockton街兩個街口內，會同時進行兩個市府工程，令商戶擔心會再度影響生意。

Stockton夾華盛頓街街角，工程車正在挖地洞，四條來回行車線縮減至兩條，交通局正為中央地鐵安裝高壓防火水管工程。

根據局方發出的通告顯示，施工時間由早上7時至下午5時，不過這一段路的所有停車位，就貼上24小時不准停車的告示。

相隔兩個街口的Stockton夾Sacramento，亦會在6月8日進行工程，改善公車服務，工程包括調整馬路及行人路的坡道，重鋪路面及排水渠等，直至今年10月，這項工程由工務局負責。

舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙（Ed Siu）說：「我相信實行的時候，就令華埠Stockton街無路可行，巴士行不到，人行不到，車行不到，又沙塵滾滾又嘈，我們就快因為疫情過後復工，我們一復工，就等於我們又收工。」

邵旗謙表示，他發現兩項工程的告示時，第一時間聯絡交通局，希望商討一下施工時間表，不過一直沒有獲得回覆，到邵旗謙收到交通局的來電，亦都是施工前一日，對方亦只是通知他工程會如期進行。

邵旗謙說：「我其中一個最大的請求，是希望將兩個工程分開來做，所以我就很奇怪，為什麼他們內部沒有一個正式溝通。」

亦有商戶指，因疫情停工，生意損失已經很大，滿心歡喜期待復工，但又面對工程的夾擊，在華埠做生意做得很灰心。

華埠商戶謝小姐說：「我想是做不下去，不是影響，是生意做不下去，因為昨天，我見到他們界地面，塵是飛到整條街都是，這樣你怎麼做，間間舖都是打開門做生意。」

中央地鐵在華盛頓街的工程已經開始，預計到7月中結束，至於Sacramento街的工程，亦即將動工，工務局指，已經向高層反映，看看可否先做Grant街路段，等這裡完工後，才回到Stockton街施工。

工務局表示，局方明白華埠的苦況，已經如實反映商戶意見，正等候局方行政人員作最終的決定，至於交通局指，他們希望在交通流量仍不算高，很多商戶亦未復工的這段時間，盡快做好華盛頓街的工程。

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