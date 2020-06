店內購物將恢復之際 華埠Stockton街有新工程阻路（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山將於6月15日容許顧客進入店內購物,華埠不少商戶都期望在當天重新營業,不過6月起,Stockton街兩個街口內,會同時進行兩個市府工程,令商戶擔心會再度影響生意。

Stockton夾華盛頓街街角,工程車正在挖地洞,四條來回行車線縮減至兩條,交通局正為中央地鐵安裝高壓防火水管工程。

根據局方發出的通告顯示,施工時間由早上7時至下午5時,不過這一段路的所有停車位,就貼上24小時不准停車的告示。

相隔兩個街口的Stockton夾Sacramento,亦會在6月8日進行工程,改善公車服務,工程包括調整馬路及行人路的坡道,重鋪路面及排水渠等,直至今年10月,這項工程由工務局負責。

舊金山華埠商戶聯合協會會長邵旗謙(Ed Siu)說:「我相信實行的時候,就令華埠Stockton街無路可行,巴士行不到,人行不到,車行不到,又沙塵滾滾又嘈,我們就快因為疫情過後復工,我們一復工,就等於我們又收工。」

邵旗謙表示,他發現兩項工程的告示時,第一時間聯絡交通局,希望商討一下施工時間表,不過一直沒有獲得回覆,到邵旗謙收到交通局的來電,亦都是施工前一日,對方亦只是通知他工程會如期進行。

邵旗謙說:「我其中一個最大的請求,是希望將兩個工程分開來做,所以我就很奇怪,為什麼他們內部沒有一個正式溝通。」

亦有商戶指,因疫情停工,生意損失已經很大,滿心歡喜期待復工,但又面對工程的夾擊,在華埠做生意做得很灰心。

華埠商戶謝小姐說:「我想是做不下去,不是影響,是生意做不下去,因為昨天,我見到他們界地面,塵是飛到整條街都是,這樣你怎麼做,間間舖都是打開門做生意。」

中央地鐵在華盛頓街的工程已經開始,預計到7月中結束,至於Sacramento街的工程,亦即將動工,工務局指,已經向高層反映,看看可否先做Grant街路段,等這裡完工後,才回到Stockton街施工。

工務局表示,局方明白華埠的苦況,已經如實反映商戶意見,正等候局方行政人員作最終的決定,至於交通局指,他們希望在交通流量仍不算高,很多商戶亦未復工的這段時間,盡快做好華盛頓街的工程。

