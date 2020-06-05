紐森頒令禁加州警察停止跪壓脖子訓練

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森宣布，加州警察立即停止有關跪壓脖子訓練，這種訓練讓警察學習在扣押嫌犯的時候，使用膝蓋壓迫嫌犯的脖子動脈。

自從明尼阿波利斯警察跪在非洲裔男子George Floyd的脖子9分鐘，導致他死亡的案件發生之後，這種壓迫頸部動脈來控制嫌犯的方式受到關注，Floyd的死亡在全國激起巨大迴響，並引起全國討論警察暴力問題。

紐森表示，警方訓練中有教導警察使用壓迫脖子的方式，來控制被逮捕人士，但這會給人們的生命造成危險。

紐森說：「有人會說，可以在特殊的情況下，用此方式控制嫌犯，但是壓迫頸動脈，是要讓血液不能流到大腦，這在21世紀的執法行動中已經不能用。」

紐森表示，已經向警察學院發出指示，立即終止壓迫頸動脈的訓練，代表洛杉磯南部的加州眾議員Mike Gipson也已經開始提案，禁止執法人員在約束民眾時使用壓迫頸動脈的方式。

紐森也透露，要統一執法單位在控制示威活動方面所使用的武力，他說了解到人們必須能夠和平地集會示威，也了解許多青少年對民選官員沒有信心，或認為官員沒有能力解決問題。

紐森表示，知道青少年沒有耐心，他們要見到成果。

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