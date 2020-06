紐森頒令禁加州警察停止跪壓脖子訓練

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森宣布,加州警察立即停止有關跪壓脖子訓練,這種訓練讓警察學習在扣押嫌犯的時候,使用膝蓋壓迫嫌犯的脖子動脈。

自從明尼阿波利斯警察跪在非洲裔男子George Floyd的脖子9分鐘,導致他死亡的案件發生之後,這種壓迫頸部動脈來控制嫌犯的方式受到關注,Floyd的死亡在全國激起巨大迴響,並引起全國討論警察暴力問題。

紐森表示,警方訓練中有教導警察使用壓迫脖子的方式,來控制被逮捕人士,但這會給人們的生命造成危險。

紐森說:「有人會說,可以在特殊的情況下,用此方式控制嫌犯,但是壓迫頸動脈,是要讓血液不能流到大腦,這在21世紀的執法行動中已經不能用。」

紐森表示,已經向警察學院發出指示,立即終止壓迫頸動脈的訓練,代表洛杉磯南部的加州眾議員Mike Gipson也已經開始提案,禁止執法人員在約束民眾時使用壓迫頸動脈的方式。

紐森也透露,要統一執法單位在控制示威活動方面所使用的武力,他說了解到人們必須能夠和平地集會示威,也了解許多青少年對民選官員沒有信心,或認為官員沒有能力解決問題。

紐森表示,知道青少年沒有耐心,他們要見到成果。

