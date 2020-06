【KTSF】

加州下周將准許學校、日間夏令營、酒吧、健身中心和一些職業體育活動重開,但要遵守防疫衛生規定。

加州衛生局長Mark Ghaly表示,州政府稍後將公布更多指引,讓一些3月中起被迫停業的商戶重開。

加州累計有逾122,000宗新型肺炎確診個案,逾4,000人死亡。

