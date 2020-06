【KTSF】

加州和灣區繼續有新增確診和死亡個案。

加州周四再多2,120人確診,總確診個案近12萬宗,死亡人數達4,422人,比周三多了61人死亡。

其中在灣區就有14,724宗確診個案,超過450人死亡,七日平均確診數字比上個月同期升了51宗。

報導指在上週末的George Floyd遊行期間,東灣一些病毒檢測中心要暫時關閉。

另一方面,San Mateo縣府宣佈本周六開始重開餐廳的室外座位堂食服務。

