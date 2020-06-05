司法部長指有極端分子及外國勢力介入示威

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聯邦司法部長巴爾指有證據顯示，有極端分子及外國勢力介入示威，令暴力升級。有人權組織入稟，控告特朗普總統和巴爾等政府官員，下令清場，侵犯示威者憲法權利。

紐約市數以千計示威者無視宵禁令，佔據馬路，要求警方開路，警員叫群眾冷靜，最終讓他們繼續前進，多名警員從旁視察，沒採取行動，曼哈頓就有多名違反宵禁令的示威者被捕。

巴爾表示，美國很多非裔人士對司法制度無信心，這一點必須要改，弗洛伊德之死揭露長久以來的社會問題，不過暴力的示威活動，和這宗案件，一樣挑戰美國法治。

巴爾指連日示威大多數和平，但有證據顯示，「反法西斯主義運動」和其他類似極端組織，以及不同政治團體，有份煽動和參與暴力活動，亦有外部勢力介入，加劇暴力程度，他沒提是甚麼外國勢力。

至於他周一下令擴大白宮周邊封鎖範圍，巴爾稱這個決定，與總統當日前往聖若望教堂無關。

巴爾說：「我們那日早上決定，需要更多緩衝來保護白宮，保護可能遇襲的特工和特勤局人員。 」

美國公民自由聯盟等人權組織，針對清場行動，入稟控告特朗普、巴爾和其他政府官員，指他們侵犯示威者的憲法權利。

隨著示威有緩和迹象，白宮外拉斐特公園的警員和國民警衛隊，已於周四晚撤走，但白宮外加設的圍欄，特勤局表示會繼續擺放至下周三。

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