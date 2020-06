司法部長指有極端分子及外國勢力介入示威

【有線新聞】

聯邦司法部長巴爾指有證據顯示,有極端分子及外國勢力介入示威,令暴力升級。有人權組織入稟,控告特朗普總統和巴爾等政府官員,下令清場,侵犯示威者憲法權利。

紐約市數以千計示威者無視宵禁令,佔據馬路,要求警方開路,警員叫群眾冷靜,最終讓他們繼續前進,多名警員從旁視察,沒採取行動,曼哈頓就有多名違反宵禁令的示威者被捕。

巴爾表示,美國很多非裔人士對司法制度無信心,這一點必須要改,弗洛伊德之死揭露長久以來的社會問題,不過暴力的示威活動,和這宗案件,一樣挑戰美國法治。

巴爾指連日示威大多數和平,但有證據顯示,「反法西斯主義運動」和其他類似極端組織,以及不同政治團體,有份煽動和參與暴力活動,亦有外部勢力介入,加劇暴力程度,他沒提是甚麼外國勢力。

至於他周一下令擴大白宮周邊封鎖範圍,巴爾稱這個決定,與總統當日前往聖若望教堂無關。

巴爾說:「我們那日早上決定,需要更多緩衝來保護白宮,保護可能遇襲的特工和特勤局人員。 」

美國公民自由聯盟等人權組織,針對清場行動,入稟控告特朗普、巴爾和其他政府官員,指他們侵犯示威者的憲法權利。

隨著示威有緩和迹象,白宮外拉斐特公園的警員和國民警衛隊,已於周四晚撤走,但白宮外加設的圍欄,特勤局表示會繼續擺放至下周三。

