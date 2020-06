司法部長就警方驅散示威者讓特朗普到教堂解畫

【有線新聞】

聯邦司法部長巴爾解釋,日前特朗普總統到白宮附近短暫視察教堂前,警方清場,是因為需要更多緩衝以保護白宮,並稱國內部分示威受極端分子煽動,甚至有外部勢力介入。

巴爾連日來首次公開回應,自己周一下達指示擴大白宮附近封鎖範圍爭議。

巴爾說:「我們那日早上決定,需要更多緩衝來保護白宮,保護可能遇襲的特工和特勤局人員,當時有人拋擲物件,他們變得越來越不守規矩,而我們的行動……執法人員問了三次,他們是否願意後退一個街口,他們拒絕,我們於是封鎖多一個街口。」

巴爾形容美國這段期間發生非常嚴重的騷亂,到處有人搶掠店舖和放火,有「總統教堂」之稱的聖若望教堂也遭到示威者破壞,更有「暴徒撬起地上磚頭」,再扔向執法人員,最少110名執法人員受傷,他有責任保護聯邦機構人員,並平息騷亂。

他並提及特朗普在幕僚陪同下,步行前往聖若望教堂,稱對方作為行政機關首長,理應可以這樣做、行為合適,不認為與政治有關,亦否認因此擴大封鎖範圍。

對於全國示威持續,巴爾指美國法治面對兩項嚴重挑戰,包括導致弗洛伊德死亡的暴行,以及騎劫示威而犯法的人,雖然示威大多和平,但部分受極端分子煽動,也有證據顯示外部勢力介入,加劇暴力程度。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。