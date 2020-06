Vallejo警員開槍射殺懷疑涉及搶掠男子

【KTSF】

東灣Vallejo市有一名懷疑涉及搶掠的疑犯被警員擊斃,警員誤會他身上的斧頭是手槍,開槍把他射殺。

事故中的死者是來自舊金山的22歲男子Sean Monterrosa,他懷疑參與搶掠被警員射殺。

事發於周二凌晨1時左右,當地一間Walgreens藥房被人搶掠,警員接報到場後,在停車場碰到大約12名懷疑涉及搶掠的人士,其中一名疑犯駕車撞向警車。

警員看到Monterrosa奔向一輛黑色房車,期間突然止步跪下,並把手放在腰間,有警員看到他腰間有槍,從警車的擋風玻璃向Monterrosa開出5槍,其中一枚子彈擊中Monterrosa,後者送院搶救後不治,而該名警員聲稱所看到的手槍,最後證實是一柄斧頭。

死者家人的代表律師稱,警員向死者開出多槍,他當時跪在地下,可能正準備投降。

