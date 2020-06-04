Vallejo警員開槍射殺懷疑涉及搶掠男子

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東灣Vallejo市有一名懷疑涉及搶掠的疑犯被警員擊斃，警員誤會他身上的斧頭是手槍，開槍把他射殺。

事故中的死者是來自舊金山的22歲男子Sean Monterrosa，他懷疑參與搶掠被警員射殺。

事發於周二凌晨1時左右，當地一間Walgreens藥房被人搶掠，警員接報到場後，在停車場碰到大約12名懷疑涉及搶掠的人士，其中一名疑犯駕車撞向警車。

警員看到Monterrosa奔向一輛黑色房車，期間突然止步跪下，並把手放在腰間，有警員看到他腰間有槍，從警車的擋風玻璃向Monterrosa開出5槍，其中一枚子彈擊中Monterrosa，後者送院搶救後不治，而該名警員聲稱所看到的手槍，最後證實是一柄斧頭。

死者家人的代表律師稱，警員向死者開出多槍，他當時跪在地下，可能正準備投降。

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