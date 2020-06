美中復航遙遙無期 需要前往中國的民眾該怎辦（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美中關係在香港問題上針鋒相對之後,緊張再度升級,特朗普政府周三頒布命令,將禁止中國的航空公司飛往美國,以報復中國政府遲遲不批准聯合航空和達美航空復航中國航線的申請,需要前往中國的民眾該怎麼辦?

特朗普政府頒布的禁令將從6月16日起生效,據報導,中國飛來美國的航班陸續增加,但中國政府遲遲沒有批准聯航和達美就美中航線提出的復航計畫,美國的這項飛行禁令,為了向中國政府施壓,好讓這兩家的復航計畫盡快獲得批准。

受這次飛行禁令影響的包括中國國航、東方航空、南方航空,以及廈門航空等,不過從香港起飛的航班則不受影響。

受影響的航空公司尚未就此做出回應,有旅行業者表示,先前受到疫情影響,很多被取消的行程都寄望6月疫情緩和後能夠恢復,不過周三的命令讓已經不穩定的航空機位雪上加霜。

美加旅遊代表馬美玲(May Ma)說:「因為大家都寄望說6月疫情比較趨緩,然後他們就可以開始復飛,那我們川普(特朗普)總統這麼一說以後更沒有人,航空公司更不飛啦,因為現在坐飛機的人很少,如果訂的話,其實很虧的 (航空公司),我剛剛看7月份有一些飛機飛,但是說實話,將來會怎麼樣,其實真的不知道,計畫跟不上變化。」

禁飛令將導致美中兩地沒有直飛航班,旅客只能透過第三地轉機,不過轉機航線也不容易。

馬美玲說:「轉機的話也有客人問,你說現在有些經過韓國、香港或者台灣,但是現在第三國,他們也有一些轉機的規定和限制,不見得一定會讓你轉得到,而且現在來講,以台灣來講,他是不接受轉機,那像香港國泰在6月中以前,它根本沒有飛機飛。」

目前查詢到的轉機選擇包括日、韓、菲律賓,甚至繞到阿姆斯特丹,不過旅行業者坦言,透過第三地轉機到中國,機票費用也不便宜,單程就要1,200元起跳,而且航班也有可能隨時被取消。

業者也提醒民眾,訂機票時也要考慮回程問題,因為疫情前景不明,政策隨時會改變,要有心理準備應付變局,沒有必要還是避免出國。

對於聯邦運輸部周三頒布的命令,達美航空發聲明表示,支持並感激政府的行動,來執行對公司的權利,和確保公平。

聯航則回應表示,很期待在當局批准後盡快為美中兩地的旅客恢復服務。

