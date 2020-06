【有線新聞】

特朗普總統表示,沒考慮就北京訂立港區國安法,制裁中國國家主席習近平。

特朗普接受白宮前發言人斯派塞訪問,透露已有一段時間沒與習近平聯繫,形容兩人過往關係極佳。

被問及有否考慮制裁習近平,作為北京強推港區國安法的反擊措施,他表示沒這想法,又稱中美首階段貿易協議是歷來最好協議之一,但「墨水未乾已爆發新型肺炎疫情」,再次批評中國沒有堵截病毒源頭、禍及全球。

